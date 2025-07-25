Новости Нашей Газеты

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Экономика
Новые обвинения в адрес Клауса ШвабаЗаррина Салимова, Женева
Внутренние разбирательства в отношении основателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) еще не завершены, но швейцарским журналистам уже удалось ознакомиться с некоторыми предварительными выводами.
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Жизнь в Швейцарии
Женева защищает свое архитектурное наследиеНадежда Сикорская, Женева
На фоне бума рынка люксовой недвижимости Управление по охране памятников и исторических мест приняло решение внести в реестр многочисленные исторические дома, которым угрожает утрата своего первоначального облика в результате масштабных ремонтных работ или сноса.