Новости Нашей Газеты

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Новые обвинения в адрес Клауса Шваба

Заррина Салимова, Женева

Внутренние разбирательства в отношении основателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) еще не завершены, но швейцарским журналистам уже удалось ознакомиться с некоторыми предварительными выводами.

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Жизнь в Швейцарии

Женева защищает свое архитектурное наследие

Надежда Сикорская, Женева

На фоне бума рынка люксовой недвижимости Управление по охране памятников и исторических мест приняло решение внести в реестр многочисленные исторические дома, которым угрожает утрата своего первоначального облика в результате масштабных ремонтных работ или сноса.

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Бодрствовать во сне – обычное дело. И излечимое

Исследование, проведенное Женевскими университетскими больницами (HUG), Женевским университетом (UNIGE) и Университетской психиатрической службой Берна (SPU) в рамках Бернского университета (UniBE) показывает, что восприятие сна и бодрствования, а также связанные с ними регуляторные системы часто остаются неизменными у людей, страдающих бессонницей.

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У Марселя Дюшана была сестра!

До 7 сентября 2025 года у вас есть шанс побывать на первой в мире ретроспективе Сюзанны Дюшан, проходящей в Kunsthaus Zürich.

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Новые обвинения в адрес Клауса Шваба

Внутренние разбирательства в отношении основателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) еще не завершены, но швейцарским журналистам уже удалось ознакомиться с некоторыми предварительными выводами.

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Женева защищает свое архитектурное наследие

На фоне бума рынка люксовой недвижимости Управление по охране памятников и исторических мест приняло решение внести в реестр многочисленные исторические дома, которым угрожает утрата своего первоначального облика в результате масштабных ремонтных работ или сноса.

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