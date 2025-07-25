Новости Нашей Газеты

Жизнь в Швейцарии Женева защищает свое архитектурное наследие Надежда Сикорская, Женева На фоне бума рынка люксовой недвижимости Управление по охране памятников и исторических мест приняло решение внести в реестр многочисленные исторические дома, которым угрожает утрата своего первоначального облика в результате масштабных ремонтных работ или сноса. Подробнее