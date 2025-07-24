Новости Нашей Газеты

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Экономика

Федеральный парламент обсудит новый налог – на авиаполеты

Надежда Сикорская, Базель

Чтобы ограничить вред для окружающей среды и стимулировать использование поездов, некоторые авиаперелеты могут быть обложены налогом. Родившаяся в Базеле идея, способная коснуться всей Швейцарии, вызывает разные реакции.

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Швейцарский стиль

С головы до ног

Заррина Салимова, Цюрих

В Швейцарском национальном музее в Цюрихе открылась новая выставка, посвященная истории аксессуаров с XVII века до наших дней.

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Выставка в Ландесмузеуме
Картина Роуз Уайли
Сюзанна Дюшан

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Бас и контра-бас

В эти летние дни Базель увешан яркими красно-белыми постерами с рекламой новой выставки Стива Маккуина. Так что даже те, кто никогда в жизни не слышал имени знаменитого режиссера, автора фильмов «Голод», «Стыд», «12 лет рабства» и «Блиц», наверняка захотят туда сходить. Не могла пропустить громкую выставку в Schaulager и наш приглашенный автор Ника Пархомовская.

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