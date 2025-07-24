Новости Нашей Газеты

В эти летние дни Базель увешан яркими красно-белыми постерами с рекламой новой выставки Стива Маккуина. Так что даже те, кто никогда в жизни не слышал имени знаменитого режиссера, автора фильмов «Голод», «Стыд», «12 лет рабства» и «Блиц», наверняка захотят туда сходить. Не могла пропустить громкую выставку в Schaulager и наш приглашенный автор Ника Пархомовская.