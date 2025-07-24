Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
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Экономика
Федеральный парламент обсудит новый налог – на авиаполетыНадежда Сикорская, Базель
Чтобы ограничить вред для окружающей среды и стимулировать использование поездов, некоторые авиаперелеты могут быть обложены налогом. Родившаяся в Базеле идея, способная коснуться всей Швейцарии, вызывает разные реакции.
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Швейцарский стиль
С головы до ногЗаррина Салимова, Цюрих
В Швейцарском национальном музее в Цюрихе открылась новая выставка, посвященная истории аксессуаров с XVII века до наших дней.