Новости Нашей Газеты

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Швейцарский стиль

Hermès расширяет свое часовое производство в Юре

Заррина Салимова, Ле Нуармон

Компания продолжает инвестировать в производственный потенциал несмотря на то, что часовая индустрия переживает кризис.

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Бас и контра-бас

Ника Пархомовская, Базель

В эти летние дни Базель увешан яркими красно-белыми постерами с рекламой новой выставки Стива Маккуина. Так что даже те, кто никогда в жизни не слышал имени знаменитого режиссера, автора фильмов «Голод», «Стыд», «12 лет рабства» и «Блиц», наверняка захотят туда сходить. Не могла пропустить громкую выставку в Schaulager и наш приглашенный автор Ника Пархомовская.

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Популярное за неделю
Rainer Michael Mason et « son » avant-garde russe

Souvenez-vous, il y a un mois je vous parlais de l’exposition d’El Lissitzky actuellement en vue au Musée d’art de l’histoire de Genève (MAH). Vous avez été plus de six mille à lire ce texte, et ce manifeste intérêt me fait chaud au cœur. J’ai donc trouvé opportun et important de vous présenter la personne à qui l'on doit ce « Fonds russe et hongrois d'avant-garde »:  Rainer Michael Mason, conservateur du Cabinet des estampes du MAH de 1979 à 2005.
 

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Народная партия Швейцарии за запрет на национальном уровне операций по смене пола для лиц моложе 18 лет

На сегодняшний день в Швейцарии ежегодно около 30 молодых людей подвергаются такого рода операциям. Много это или мало? По мнению НПШ – больше, чем достаточно, чтобы вовремя приостановить тенденцию.

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Rainer Michael Mason et « son » avant-garde russe

Souvenez-vous, il y a un mois je vous parlais de l’exposition d’El Lissitzky actuellement en vue au Musée d’art de l’histoire de Genève (MAH). Vous avez été plus de six mille à lire ce texte, et ce manifeste intérêt me fait chaud au cœur. J’ai donc trouvé opportun et important de vous présenter la personne à qui l'on doit ce « Fonds russe et hongrois d'avant-garde »:  Rainer Michael Mason, conservateur du Cabinet des estampes du MAH de 1979 à 2005.
 

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Российские и украинские парламентарии встретятся в Женеве

Всемирная конференция председателей парламентов в исключительном порядке соберет в Женеве делегатов из России и Украины. Украинскую делегацию возглавит председатель парламента Руслан Стефанчук. Со стороны России заявлены председатель Совета Федерации (верхней палаты) Валентина Матвиенко и вице-председатель Государственной Думы Петр Толстой. Швейцария должна временно снять санкции с делегации Кремля.

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Федеральная прокуратура Швейцарии против NoName057(16)

Установлены личности трех предполагаемых преступников, участвовавших в массовых кибератаках на швейцарские объекты в последние годы. Жертв одной из атак стало, в январе 2025 года, наше издание.

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