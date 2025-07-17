Новости Нашей Газеты

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Политика
Российские и украинские парламентарии встретятся в ЖеневеНадежда Сикорская, Женева
Всемирная конференция председателей парламентов в исключительном порядке соберет в Женеве делегатов из России и Украины. Украинскую делегацию возглавит председатель парламента Руслан Стефанчук. Со стороны России заявлены председатель Совета Федерации (верхней палаты) Валентина Матвиенко и вице-председатель Государственной Думы Петр Толстой. Швейцария должна временно снять санкции с делегации Кремля.
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Политика
Федеральная прокуратура Швейцарии против NoName057(16)Надежда Сикорская, Берн
Установлены личности трех предполагаемых преступников, участвовавших в массовых кибератаках на швейцарские объекты в последние годы. Жертв одной из атак стало, в январе 2025 года, наше издание.