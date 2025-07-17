Новости Нашей Газеты

Политика Российские и украинские парламентарии встретятся в Женеве Надежда Сикорская, Женева Всемирная конференция председателей парламентов в исключительном порядке соберет в Женеве делегатов из России и Украины. Украинскую делегацию возглавит председатель парламента Руслан Стефанчук. Со стороны России заявлены председатель Совета Федерации (верхней палаты) Валентина Матвиенко и вице-председатель Государственной Думы Петр Толстой. Швейцария должна временно снять санкции с делегации Кремля. Подробнее