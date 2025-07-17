Новости Нашей Газеты

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Политика

Российские и украинские парламентарии встретятся в Женеве

Надежда Сикорская, Женева

Всемирная конференция председателей парламентов в исключительном порядке соберет в Женеве делегатов из России и Украины. Украинскую делегацию возглавит председатель парламента Руслан Стефанчук. Со стороны России заявлены председатель Совета Федерации (верхней палаты) Валентина Матвиенко и вице-председатель Государственной Думы Петр Толстой. Швейцария должна временно снять санкции с делегации Кремля.

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Политика

Федеральная прокуратура Швейцарии против NoName057(16)

Надежда Сикорская, Берн

Установлены личности трех предполагаемых преступников, участвовавших в массовых кибератаках на швейцарские объекты в последние годы. Жертв одной из атак стало, в январе 2025 года, наше издание.

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Rainer Michael Mason et « son » avant-garde russe

Souvenez-vous, il y a un mois je vous parlais de l’exposition d’El Lissitzky actuellement en vue au Musée d’art de l’histoire de Genève (MAH). Vous avez été plus de six mille à lire ce texte, et ce manifeste intérêt me fait chaud au cœur. J’ai donc trouvé opportun et important de vous présenter la personne à qui l'on doit ce « Fonds russe et hongrois d'avant-garde »:  Rainer Michael Mason, conservateur du Cabinet des estampes du MAH de 1979 à 2005.
 

Всего просмотров: 1501
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Rainer Michael Mason et « son » avant-garde russe

Souvenez-vous, il y a un mois je vous parlais de l’exposition d’El Lissitzky actuellement en vue au Musée d’art de l’histoire de Genève (MAH). Vous avez été plus de six mille à lire ce texte, et ce manifeste intérêt me fait chaud au cœur. J’ai donc trouvé opportun et important de vous présenter la personne à qui l'on doit ce « Fonds russe et hongrois d'avant-garde »:  Rainer Michael Mason, conservateur du Cabinet des estampes du MAH de 1979 à 2005.
 

Всего просмотров: 1501
Российские и украинские парламентарии встретятся в Женеве

Всемирная конференция председателей парламентов в исключительном порядке соберет в Женеве делегатов из России и Украины. Украинскую делегацию возглавит председатель парламента Руслан Стефанчук. Со стороны России заявлены председатель Совета Федерации (верхней палаты) Валентина Матвиенко и вице-председатель Государственной Думы Петр Толстой. Швейцария должна временно снять санкции с делегации Кремля.

Всего просмотров: 435
Федеральная прокуратура Швейцарии против NoName057(16)

Установлены личности трех предполагаемых преступников, участвовавших в массовых кибератаках на швейцарские объекты в последние годы. Жертв одной из атак стало, в январе 2025 года, наше издание.

Всего просмотров: 425