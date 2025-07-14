Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
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Политика
Народная партия Швейцарии за запрет на национальном уровне операций по смене пола для лиц моложе 18 летНадежда Сикорская, Цюрих-Берн
На сегодняшний день в Швейцарии ежегодно около 30 молодых людей подвергаются такого рода операциям. Много это или мало? По мнению НПШ – больше, чем достаточно, чтобы вовремя приостановить тенденцию.
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Жизнь в Швейцарии
Александр Пумпянский остается в швейцарском санкционном спискеЗаррина Салимова, Женева-Санкт-Галлен
Федеральный административный суд отклонил жалобу сына российского сталелитейного магната Дмитрия Пумпянского.