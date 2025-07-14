Новости Нашей Газеты

Политика Народная партия Швейцарии за запрет на национальном уровне операций по смене пола для лиц моложе 18 лет Надежда Сикорская, Цюрих-Берн На сегодняшний день в Швейцарии ежегодно около 30 молодых людей подвергаются такого рода операциям. Много это или мало? По мнению НПШ – больше, чем достаточно, чтобы вовремя приостановить тенденцию. Подробнее