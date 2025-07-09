Новости Нашей Газеты

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Экономика
Швейцарские коммерсанты против TwintЗаррина Салимова, Берн
Почему Швейцарская федерация розничной торговли подала жалобу на популярного поставщика платежных услуг?
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Культура
«Фридрих Дюрренматт – Футбол»Надежда Сикорская, Невшатель
В рамках празднования своего 25-летия и в честь Чемпионата Европы по футболу среди женщин Центр Дюрренматта в Невшателе (CDN) представляет выставку, лейтмотив которой – многолетняя связь выдающегося швейцарского писателя и плодовитого художника с клубом, известным нашим читателям скорее всего печально.