Новости Нашей Газеты

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Экономика

Швейцарские коммерсанты против Twint

Заррина Салимова, Берн

Почему Швейцарская федерация розничной торговли подала жалобу на популярного поставщика платежных услуг?

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Культура

«Фридрих Дюрренматт – Футбол»

Надежда Сикорская, Невшатель

В рамках празднования своего 25-летия и в честь Чемпионата Европы по футболу среди женщин Центр Дюрренматта в Невшателе (CDN) представляет выставку, лейтмотив которой – многолетняя связь выдающегося швейцарского писателя и плодовитого художника с клубом, известным нашим читателям скорее всего печально.

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Языки разные, проблемы общие

Главный редактор Нашей Газеты побывала на Европейском конгрессе издателей, прошедшем в Вене, и делится впечатлениями.

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Полмиллиона франков штрафа для Nestlé Waters

Прокуратура кантона Во обязала дочернюю компанию транснациональной корпорации выплатить компенсацию за незаконное использование угольных фильтров при производстве минеральной воды Henniez.

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Федеральная прокуратура Швейцарии предъявляет обвинение лидеру и члену швейцарского отделения террористической организации в Косово.

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