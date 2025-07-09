Новости Нашей Газеты

Культура

Надежда Сикорская, Невшатель

В рамках празднования своего 25-летия и в честь Чемпионата Европы по футболу среди женщин Центр Дюрренматта в Невшателе (CDN) представляет выставку, лейтмотив которой – многолетняя связь выдающегося швейцарского писателя и плодовитого художника с клубом, известным нашим читателям скорее всего печально.