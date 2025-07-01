Новости Нашей Газеты

В Базельском художественном музее – настоящая сенсация. Тут впервые за сто лет выставили на долгие годы пропавшую из вида картину Эрнста Людвига Кирхнера. Причем не просто так, а в рамках выставки «Пары» («Pas de deux»). Рассказываем о почти детективной истории картины и об экспозиции, в концепцию которой она так изящно «пританцевала».
Миграция все больше влияет на структуру швейцарского общества. Доля иммигрантов в стране одна из самых высоких в мире. Около 2,5 миллиона человек не имеют швейцарского гражданства, а еще больше имеют иностранные корни. Откуда они, каковы их профили и жизненные пути? Такими вопросами задались журналисты RTS и получили интересные ответы.