Новости Нашей Газеты

В Базельском художественном музее – настоящая сенсация. Тут впервые за сто лет выставили на долгие годы пропавшую из вида картину Эрнста Людвига Кирхнера. Причем не просто так, а в рамках выставки «Пары» («Pas de deux»). Рассказываем о почти детективной истории картины и об экспозиции, в концепцию которой она так изящно «пританцевала».