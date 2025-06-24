Новости Нашей Газеты

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Культура

Коллекция «личного капиталиста Ленина» представлена в Мартиньи

Надежда Сикорская, Мартиньи

Фонд Пьера Джанадда приглашает на выставку порядка сорока шедевров, прибывших в Швейцарию из Музея Арманда Хаммера в Лос-Анджелесе. Некоторые из них впервые пересекли Атлантический океан.

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Образование и наука

ETHZ – в десятке лучших вузов мира

Заррина Салимова, Цюрих

Цюрихский Политех занял седьмое место в глобальном рейтинге университетов от Quacquarelli Symonds (QS), уступив только вузам США и Великобритании и став лучшим в континентальной Европе.

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Таков результат рейтинга, составленного расположенным в Лозанне Международным институтом управления и развития (IMD) и опровергшим мнение о том, что сильный франк мешает развитию швейцарской экономики.

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Croce. Sensa delizia

Да, «мучение без наслаждения» – вот наше главное впечатление от «Травиаты» в постановке немецкого режиссера Карин Хенкель, идущей до 27 июня на сцене Большого театра Женевы.

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Коллекция «личного капиталиста Ленина» представлена в Мартиньи

Фонд Пьера Джанадда приглашает на выставку порядка сорока шедевров, прибывших в Швейцарию из Музея Арманда Хаммера в Лос-Анджелесе. Некоторые из них впервые пересекли Атлантический океан.

Всего просмотров: 452
ETHZ – в десятке лучших вузов мира

Цюрихский Политех занял седьмое место в глобальном рейтинге университетов от Quacquarelli Symonds (QS), уступив только вузам США и Великобритании и став лучшим в континентальной Европе.

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