Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
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Культура
Коллекция «личного капиталиста Ленина» представлена в МартиньиНадежда Сикорская, Мартиньи
Фонд Пьера Джанадда приглашает на выставку порядка сорока шедевров, прибывших в Швейцарию из Музея Арманда Хаммера в Лос-Анджелесе. Некоторые из них впервые пересекли Атлантический океан.
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Образование и наука
ETHZ – в десятке лучших вузов мираЗаррина Салимова, Цюрих
Цюрихский Политех занял седьмое место в глобальном рейтинге университетов от Quacquarelli Symonds (QS), уступив только вузам США и Великобритании и став лучшим в континентальной Европе.