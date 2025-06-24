Новости Нашей Газеты

Образование и наука ETHZ – в десятке лучших вузов мира Заррина Салимова, Цюрих Цюрихский Политех занял седьмое место в глобальном рейтинге университетов от Quacquarelli Symonds (QS), уступив только вузам США и Великобритании и став лучшим в континентальной Европе. Подробнее