Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
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Культура
Эль Лисицкий, между Женевой и БеллинцонойНадежда Сикорская, Женева
Два музея решили отметить выставками столетие с момента недолгого пребывания в Швейцарии одного из виднейших представителей русского авангарда.
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Жизнь в Швейцарии
Дни наследия в ШвейцарииЗаррина Салимова, Ла-Шо-де-Фон-Ле-Локль
От часового урбанизма в Ла-Шо-де-Фоне и Ле-Локле до фресок бенедиктинского монастыря в Граубюндене – 14 и 15 июня у всех желающих появится возможность открыть для себя культурные сокровища Швейцарии.