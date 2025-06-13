Новости Нашей Газеты

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Культура

Эль Лисицкий, между Женевой и Беллинцоной

Надежда Сикорская, Женева

Два музея решили отметить выставками столетие с момента недолгого пребывания в Швейцарии одного из виднейших представителей русского авангарда.

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Жизнь в Швейцарии

Дни наследия в Швейцарии

Заррина Салимова, Ла-Шо-де-Фон-Ле-Локль

От часового урбанизма в Ла-Шо-де-Фоне и Ле-Локле до фресок бенедиктинского монастыря в Граубюндене – 14 и 15 июня у всех желающих появится возможность открыть для себя культурные сокровища Швейцарии.

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Дни наследия в Швейцарии

От часового урбанизма в Ла-Шо-де-Фоне и Ле-Локле до фресок бенедиктинского монастыря в Граубюндене – 14 и 15 июня у всех желающих появится возможность открыть для себя культурные сокровища Швейцарии.

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