Новости Нашей Газеты

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Политика

Какой будет швейцарская армия?

Заррина Салимова, Берн

Федеральный советник Мартин Пфистер рассказал о приоритетных направлениях в политике безопасности.

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Образование и наука

Изучение языков в Швейцарии, между национальной идентичностью и прагматизмом

Надежда Сикорская, Берн

Конференция кантональных директоров народного образования (ККДНО) опубликовала обширный доклад о языковых навыках швейцарских школьников. Его выводы позволяют предположить, что в скором времени мы все будем прекрасно понимать друг друга на английском языке.

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Скульптура как вечное движение
афиша Медардо Россо

В базельском Художественном музее в конце марта открылась масштабная выставка, посвященная Медардо Россо – одному из важнейших европейских скульпторов начала двадцатого века. Рассказываем о том, удалось ли кураторам убедить зрителей в уникальности этого ныне полузабытого мастера.

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Скульптура как вечное движение
афиша Медардо Россо

В базельском Художественном музее в конце марта открылась масштабная выставка, посвященная Медардо Россо – одному из важнейших европейских скульпторов начала двадцатого века. Рассказываем о том, удалось ли кураторам убедить зрителей в уникальности этого ныне полузабытого мастера.

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