Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
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Политика
Какой будет швейцарская армия?Заррина Салимова, Берн
Федеральный советник Мартин Пфистер рассказал о приоритетных направлениях в политике безопасности.
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Образование и наука
Изучение языков в Швейцарии, между национальной идентичностью и прагматизмомНадежда Сикорская, Берн
Конференция кантональных директоров народного образования (ККДНО) опубликовала обширный доклад о языковых навыках швейцарских школьников. Его выводы позволяют предположить, что в скором времени мы все будем прекрасно понимать друг друга на английском языке.