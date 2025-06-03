Новости Нашей Газеты

Образование и наука Изучение языков в Швейцарии, между национальной идентичностью и прагматизмом Надежда Сикорская, Берн Конференция кантональных директоров народного образования (ККДНО) опубликовала обширный доклад о языковых навыках швейцарских школьников. Его выводы позволяют предположить, что в скором времени мы все будем прекрасно понимать друг друга на английском языке. Подробнее