Новости Нашей Газеты

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Экономика

Парадоксы швейцарского экспорта

Заррина Салимова, Берн

Данные за апрель указывают на неоднозначную ситуацию в экспортной экономике Швейцарии, испытывающей на себе последствия непредсказуемой политики Дональда Трампа.

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Культура

Скульптура как вечное движение

Надежда Сикорская, Базель

В базельском Художественном музее в конце марта открылась масштабная выставка, посвященная Медардо Россо – одному из важнейших европейских скульпторов начала двадцатого века. Рассказываем о том, удалось ли кураторам убедить зрителей в уникальности этого ныне полузабытого мастера.

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В базельском Художественном музее в конце марта открылась масштабная выставка, посвященная Медардо Россо – одному из важнейших европейских скульпторов начала двадцатого века. Рассказываем о том, удалось ли кураторам убедить зрителей в уникальности этого ныне полузабытого мастера.

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