Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
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Экономика
Парадоксы швейцарского экспортаЗаррина Салимова, Берн
Данные за апрель указывают на неоднозначную ситуацию в экспортной экономике Швейцарии, испытывающей на себе последствия непредсказуемой политики Дональда Трампа.
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Культура
Скульптура как вечное движениеНадежда Сикорская, Базель
В базельском Художественном музее в конце марта открылась масштабная выставка, посвященная Медардо Россо – одному из важнейших европейских скульпторов начала двадцатого века. Рассказываем о том, удалось ли кураторам убедить зрителей в уникальности этого ныне полузабытого мастера.