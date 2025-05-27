Новости Нашей Газеты

Экономика Ипотека, пенсия и переезд Заррина Салимова, Берн Почему Finma призывает банки быть более строгими при выдаче ипотечных кредитов? Как много людей в Швейцарии испытывают трудности при погашении ипотеки после выхода на пенсию? И почему молодые люди все реже переезжают? Подробнее