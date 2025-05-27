Новости Нашей Газеты

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Экономика

Ипотека, пенсия и переезд

Заррина Салимова, Берн

Почему Finma призывает банки быть более строгими при выдаче ипотечных кредитов? Как много людей в Швейцарии испытывают трудности при погашении ипотеки после выхода на пенсию? И почему молодые люди все реже переезжают?

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Жизнь в Швейцарии

Скелеты двухвековой давности найдены в Вале

Надежда Сикорская, Сьерр

Это оказались кости солдат, участвовавших в знаменательной для швейцарцев битве при Фингесе, что дает нам повод рассказать об этом событии, имевшем место ровно 226 лет назад, 27 мая 1799 года.

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