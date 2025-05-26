Новости Нашей Газеты

До 20 июня любители клубники могут отправиться в фермерские хозяйства и собрать в корзинку приглянувшиеся ягоды: и стоит дешевле, и выбираешь то, что нравится. Некоторые хозяйства всю свою продукцию оставляют под «самосбор».