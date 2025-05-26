Новости Нашей Газеты

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Алексей Любимов: «Я посредник между композиторами и публикой»

28 мая очередное заседание Русского кружка, посвященное наследию композитора Андрея Волконского, пройдет не в здании Женевского университета, как обычно, а в Женевской консерватории. Такого на нашей памяти еще не бывало.

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Наследство – молодым?

Как увеличение продолжительности жизни и рост ее стоимости влияют на практику передачи наследства в Швейцарии?

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Черно-белая любовь
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Если кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
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Елена Панкратова – женевская Леонора

С 10 июня на сцене Женевского Большого театра будет идти опера Бетховена «Фиделио». Одна из ведущих партий – Леоноры – поручена родившейся в России певице Елене Панкратовой, с которой нам удалось побеседовать во время напряженного репетиционного периода.

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Все на cбор клубники
До 20 июня любители клубники могут отправиться в фермерские хозяйства и собрать в корзинку приглянувшиеся ягоды: и стоит дешевле, и выбираешь то, что нравится. Некоторые хозяйства всю свою продукцию оставляют под «самосбор».
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