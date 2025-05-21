Новости Нашей Газеты

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Алексей Любимов: «Я посредник между композиторами и публикой»

Надежда Сикорская, Женева

28 мая очередное заседание Русского кружка, посвященное наследию композитора Андрея Волконского, пройдет не в здании Женевского университета, как обычно, а в Женевской консерватории. Такого на нашей памяти еще не бывало.

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Золото Альп

Заррина Салимова, Мендризио

Как Тичино стал центром мировой торговли золотом? И каким образом аффинажные заводы проверяют происхождение драгоценного металла?

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