Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
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Наши люди
Алексей Любимов: «Я посредник между композиторами и публикой»Надежда Сикорская, Женева
28 мая очередное заседание Русского кружка, посвященное наследию композитора Андрея Волконского, пройдет не в здании Женевского университета, как обычно, а в Женевской консерватории. Такого на нашей памяти еще не бывало.
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Экономика
Золото АльпЗаррина Салимова, Мендризио
Как Тичино стал центром мировой торговли золотом? И каким образом аффинажные заводы проверяют происхождение драгоценного металла?