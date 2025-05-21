Новости Нашей Газеты

Наши люди Алексей Любимов: «Я посредник между композиторами и публикой» Надежда Сикорская, Женева 28 мая очередное заседание Русского кружка, посвященное наследию композитора Андрея Волконского, пройдет не в здании Женевского университета, как обычно, а в Женевской консерватории. Такого на нашей памяти еще не бывало. Подробнее