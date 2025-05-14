Новости Нашей Газеты

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Наши люди
Сона Игитян: Приношение Арно БабаджанянуНадежда Сикорская, Женева
18 мая в женевском зале Athénée выступит швейцарско-армянская пианистка, решившая посвятить программу целого концерта композитору, пользовавшемуся большой популярностью в СССР, но почти неизвестному в Швейцарии. Параллельно готовится выпуск записанного ею диска со всеми произведениями Арно Бабаджаняна (1921-1983) для фортепиано соло. Давайте поддержим хорошее дело!
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Здоровье
Когда краска для бороды опасна для здоровьяЗаррина Салимова, Базель
Кантональная лаборатория Базеля-городского проанализировала используемые в барбершопах косметические продукты на наличие потенциально токсичных ингредиентов. Результаты заставляют задуматься.