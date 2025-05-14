Новости Нашей Газеты

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Сона Игитян: Приношение Арно Бабаджаняну

Надежда Сикорская, Женева

18 мая в женевском зале Athénée выступит швейцарско-армянская пианистка, решившая посвятить программу целого концерта композитору, пользовавшемуся большой популярностью в СССР, но почти неизвестному в Швейцарии. Параллельно готовится выпуск записанного ею диска со всеми произведениями Арно Бабаджаняна (1921-1983) для фортепиано соло. Давайте поддержим хорошее дело!

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Здоровье

Когда краска для бороды опасна для здоровья

Заррина Салимова, Базель

Кантональная лаборатория Базеля-городского проанализировала используемые в барбершопах косметические продукты на наличие потенциально токсичных ингредиентов. Результаты заставляют задуматься.

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Завтра исполнится равно месяц, как не стало талантливого ученого, сотрудника Института по ядерным исследования РАН и участника коллаборации в ЦЕРНе. Мы не спешили писать об этом, дав близким прийти в себя. Сожалеем, что Данила стал «героем» этой рубрики лишь посмертно, но рассказать вам о нем считаем необходимым.

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