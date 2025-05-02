Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
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Политика
Кто будет решать судьбу договоров с ЕС?Заррина Салимова, Берн
Федеральный совет предлагает вынести международные соглашения с Брюсселем на факультативный, а не обязательный референдум. Что это значит? И как отреагировали партии?
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Культура
Не слишком живой «Мертвый город»Ника Пархомовская, Цюрих
Оперу австрийского композитора Эриха Вольфганга Корнгольда в постановке российского режиссера Дмитрия Чернякова можно увидеть в Цюрихе до 1 июня. Увидеть и составить собственное мнение о спектакле. А пока делимся мнением нашего приглашенного автора.