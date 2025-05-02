Новости Нашей Газеты

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Политика

Кто будет решать судьбу договоров с ЕС?

Заррина Салимова, Берн

Федеральный совет предлагает вынести международные соглашения с Брюсселем на факультативный, а не обязательный референдум. Что это значит? И как отреагировали партии?

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Культура

Не слишком живой «Мертвый город»

Ника Пархомовская, Цюрих

Оперу австрийского композитора Эриха Вольфганга Корнгольда в постановке российского режиссера Дмитрия Чернякова можно увидеть в Цюрихе до 1 июня. Увидеть и составить собственное мнение о спектакле. А пока делимся мнением нашего приглашенного автора.

 

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"Мертвый город"
Анастасия Кобекина и Жан-Селим Абдельмула
Выставка Техно в Цюрихе

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