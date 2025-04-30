Новости Нашей Газеты

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Дмитрий Петров: «У героев тоже есть родители»

Надежда Сикорская, Женева

Как уже знают многие читатели Нашей Газеты, 5 мая писатель будет в гостях у Русского кружка Женевского университета. Если вы еще сомневаетесь, идти или нет, прочитайте это интервью.

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Экономика

Платформа Temu станет прозрачнее для швейцарских потребителей

Заррина Салимова, Берн

После вмешательства Государственного секретариата по экономике (Seco) китайская онлайн-платформа Temu согласилась адаптировать свой швейцарский сайт.

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8 мая талантливая российская виолончелистка Анастасия Кобекина выступит в женевском Виктория-холле – вместе с ней на сцену выйдет швейцарский пианист Жан-Селим Абдельмула: их дуэту уже десять лет.

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