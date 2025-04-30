Новости Нашей Газеты

Наши люди Дмитрий Петров: «У героев тоже есть родители» Надежда Сикорская, Женева Как уже знают многие читатели Нашей Газеты, 5 мая писатель будет в гостях у Русского кружка Женевского университета. Если вы еще сомневаетесь, идти или нет, прочитайте это интервью. Подробнее