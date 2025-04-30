Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
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Наши люди
Дмитрий Петров: «У героев тоже есть родители»Надежда Сикорская, Женева
Как уже знают многие читатели Нашей Газеты, 5 мая писатель будет в гостях у Русского кружка Женевского университета. Если вы еще сомневаетесь, идти или нет, прочитайте это интервью.
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Экономика
Платформа Temu станет прозрачнее для швейцарских потребителейЗаррина Салимова, Берн
После вмешательства Государственного секретариата по экономике (Seco) китайская онлайн-платформа Temu согласилась адаптировать свой швейцарский сайт.