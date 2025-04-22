Новости Нашей Газеты

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Экономика

Федеральные советники едут в Вашингтон

Заррина Салимова, Берн

Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер и министр экономики Ги Пармелен примут участие в весенних встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. Швейцарская делегация воспользуется своим присутствием в американской столице для проведения двусторонних переговоров.

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Культура

Владимир Набоков: семейные ценности

Татьяна Пономарева , Санкт-Петербург

По традиции нашей редакции 22 апреля, в день рождения Владимира Набокова, мы публикуем эксклюзивный материал, связанный с писателем, чьи слова «Все, что есть у меня, - мой язык» служат нам девизом.

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Библия Мутье-Гранваля
Кароль Рама. Без названия, 1950 г.
© Marco Borggreve

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