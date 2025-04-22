Новости Нашей Газеты

Культура

Татьяна Пономарева , Санкт-Петербург

По традиции нашей редакции 22 апреля, в день рождения Владимира Набокова, мы публикуем эксклюзивный материал, связанный с писателем, чьи слова «Все, что есть у меня, - мой язык» служат нам девизом.