Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
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Экономика
Федеральные советники едут в ВашингтонЗаррина Салимова, Берн
Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер и министр экономики Ги Пармелен примут участие в весенних встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. Швейцарская делегация воспользуется своим присутствием в американской столице для проведения двусторонних переговоров.
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Культура
Владимир Набоков: семейные ценностиТатьяна Пономарева , Санкт-Петербург
По традиции нашей редакции 22 апреля, в день рождения Владимира Набокова, мы публикуем эксклюзивный материал, связанный с писателем, чьи слова «Все, что есть у меня, - мой язык» служат нам девизом.