Новости Нашей Газеты

Культура Как два императорских яйца Фаберже вышли из безвестности Мишель Камидьян, Бернар Ивальди, Женева За несколько дней до православной Пасхи, которая в этом году совпадает с католической, предлагаем вам критические заметки двух коллекционеров, посвященные произведениям искусства, неразрывно связанным с этим праздником – яйцам Фаберже. Подробнее