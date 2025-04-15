Новости Нашей Газеты

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Экономика

Собственное жилье становится все менее доступным

Заррина Салимова, Берн

Как развиваются цены на жилье в Швейцарии? Что может позволить себе семья со средними доходами? И каким образом демографические факторы влияют на рынок недвижимости?

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Культура

Как два императорских яйца Фаберже вышли из безвестности

Мишель Камидьян, Бернар Ивальди, Женева

За несколько дней до православной Пасхи, которая в этом году совпадает с католической, предлагаем вам критические заметки двух коллекционеров, посвященные произведениям искусства, неразрывно связанным с этим праздником – яйцам Фаберже.

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Кароль Рама. Без названия, 1950 г.
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Всего просмотров: 819
Как два императорских яйца Фаберже вышли из безвестности

За несколько дней до православной Пасхи, которая в этом году совпадает с католической, предлагаем вам критические заметки двух коллекционеров, посвященные произведениям искусства, неразрывно связанным с этим праздником – яйцам Фаберже.

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