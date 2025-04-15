Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
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Экономика
Собственное жилье становится все менее доступнымЗаррина Салимова, Берн
Как развиваются цены на жилье в Швейцарии? Что может позволить себе семья со средними доходами? И каким образом демографические факторы влияют на рынок недвижимости?
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Культура
Как два императорских яйца Фаберже вышли из безвестностиМишель Камидьян, Бернар Ивальди, Женева
За несколько дней до православной Пасхи, которая в этом году совпадает с католической, предлагаем вам критические заметки двух коллекционеров, посвященные произведениям искусства, неразрывно связанным с этим праздником – яйцам Фаберже.