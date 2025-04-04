Новости Нашей Газеты

Экономика Пошлины Трампа и Швейцария: после первого шока Надежда Сикорская, Берн С 9 апреля швейцарский экспорт в Соединенные Штаты будет облагаться таможенными пошлинами в размере 31%. Это более высокая ставка, чем в Европейском союзе, где пошлины составляют 20%. Деловые круги призывают к переговорам. Подробнее