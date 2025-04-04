Новости Нашей Газеты
Главное на сегодня.
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Экономика
Пошлины Трампа и Швейцария: после первого шокаНадежда Сикорская, Берн
С 9 апреля швейцарский экспорт в Соединенные Штаты будет облагаться таможенными пошлинами в размере 31%. Это более высокая ставка, чем в Европейском союзе, где пошлины составляют 20%. Деловые круги призывают к переговорам.
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Жизнь в Швейцарии
Европол и fedpol против детской порнографииЗаррина Салимова, Берн
Швейцария приняла участие в масштабной международной операции, в результате которой была ликвидирована видеоплатформа с детской порнографией и арестованы несколько десятков человек.