Новости Нашей Газеты

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Экономика

Пошлины Трампа и Швейцария: после первого шока 

Надежда Сикорская, Берн

С 9 апреля швейцарский экспорт в Соединенные Штаты будет облагаться таможенными пошлинами в размере 31%. Это более высокая ставка, чем в Европейском союзе, где пошлины составляют 20%. Деловые круги призывают к переговорам.

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Жизнь в Швейцарии

Европол и fedpol против детской порнографии

Заррина Салимова, Берн

Швейцария приняла участие в масштабной международной операции, в результате которой была ликвидирована видеоплатформа с детской порнографией и арестованы несколько десятков человек.

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Кароль Рама. Без названия, 1950 г.
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Пошлины Трампа и Швейцария: после первого шока 

С 9 апреля швейцарский экспорт в Соединенные Штаты будет облагаться таможенными пошлинами в размере 31%. Это более высокая ставка, чем в Европейском союзе, где пошлины составляют 20%. Деловые круги призывают к переговорам.

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Европол и fedpol против детской порнографии

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«Хованtщина»

На сцене женевского Большого театра идет шедевр Модеста Мусоргского в постановке испанского режиссера Каликсто Биейто. Делимся впечатлениями.

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