Новости Нашей Газеты

Культура Гимн феминизму в столице Швейцарии Ника Пархомовская, Берн В Художественном музее Берна параллельно проходят две очень любопытные выставки. Рассказываем о том, почему имеет смысл посетить их не порознь, а в тот же день, и в каком порядке. Подробнее