Новости Нашей Газеты
Главное на сегодня.
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Швейцария облагается высокими налогами
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Образование и наука
До Луны и обратноЗаррина Салимова, Фрибург-Цюрих
Швейцарская компания разрабатывает колеса для лунохода, который отправится к естественному спутнику Земли в конце 2025 года.
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Культура
Гимн феминизму в столице ШвейцарииНика Пархомовская, Берн
В Художественном музее Берна параллельно проходят две очень любопытные выставки. Рассказываем о том, почему имеет смысл посетить их не порознь, а в тот же день, и в каком порядке.