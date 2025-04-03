Новости Нашей Газеты

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Швейцария облагается высокими налогами

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Образование и наука

До Луны и обратно

Заррина Салимова, Фрибург-Цюрих

Швейцарская компания разрабатывает колеса для лунохода, который отправится к естественному спутнику Земли в конце 2025 года.

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Культура

Гимн феминизму в столице Швейцарии

Ника Пархомовская, Берн

В Художественном музее Берна параллельно проходят две очень любопытные выставки. Рассказываем о том, почему имеет смысл посетить их не порознь, а в тот же день, и в каком порядке.

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Кароль Рама. Без названия, 1950 г.
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