Новости Нашей Газеты

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Жизнь в Швейцарии

Преступность в Швейцарии: новые данные полиции

Надежда Сикорская, Берн

На прошлой неделе Федеральное статистическое управление опубликовало отчет за 2024 год. Число преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, продолжает расти повсеместно, но особенно в сферах физического насилия и киберпреступности.

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Швейцарский стиль

F.P.Journe: время для себя

Заррина Салимова, Женева

В преддверии открывающейся сегодня в Женеве часовой недели Watches and Wonders независимый женевский часовщик F.P.Journe представил новинку – хронометр-невидимку.

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