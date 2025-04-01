Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Преступность в Швейцарии: новые данные полицииНадежда Сикорская, Берн
На прошлой неделе Федеральное статистическое управление опубликовало отчет за 2024 год. Число преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, продолжает расти повсеместно, но особенно в сферах физического насилия и киберпреступности.
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Швейцарский стиль
F.P.Journe: время для себяЗаррина Салимова, Женева
В преддверии открывающейся сегодня в Женеве часовой недели Watches and Wonders независимый женевский часовщик F.P.Journe представил новинку – хронометр-невидимку.