Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
Le chef-d'œuvre de Modeste Moussorgski mis en scène par le metteur en scène espagnol Calixto Bieito est actuellement présenté sur la scène du Grand théâtre de Genève. Voilà ce que j’en pense.
Хорошие джазовые фестивали в Швейцарии не редкость, но все-таки базельский «Offbeat» событие совершенно особенное. Рассказываем о программе юбилейного, тридцать пятого по счету форума джаза в городе на Рейне.
Иньяцио Кассис объявил об увеличении бюджета международной Женевы на 5%, то есть на 1,2 миллиона швейцарских франков в год. Мнения политических кругов опять разделились.
Какое место заняла Швейцарии в рейтинге счастья? И на что жалуются швейцарские семьи?
В преддверии светлого праздника Пасхи предлагаем вашему вниманию материал в тему из серии «Архитектура Швейцарии».
Эта ответственная миссия возложена на Официальный швейцарский институт контроля хронометров.