Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
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Культура
«Хованtщина»Надежда Сикорская, Женева
На сцене женевского Большого театра идет шедевр Модеста Мусоргского в постановке испанского режиссера Каликсто Биейто. Делимся впечатлениями.
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Швейцарский стиль
Как швейцарские часы проверяются на точность?Заррина Салимова, Биль/Бьенн
Эта ответственная миссия возложена на Официальный швейцарский институт контроля хронометров.
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Блоги
KhovanЩina
Le chef-d'œuvre de Modeste Moussorgski mis en scène par le metteur en scène espagnol Calixto Bieito est actuellement présenté sur la scène du Grand théâtre de Genève. Voilà ce que j’en pense.