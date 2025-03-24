Новости Нашей Газеты

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Экономика
Крах Credit Suisse: два года спустяЗаррина Салимова, Берн
За прошедшие с момента экстренного поглощения годы политические и банковские круги все еще не могут договориться о мерах, призванных сделать крупные банки более устойчивыми к кризисам.
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Политика
«Кость» для Международной Женевы?Надежда Сикорская, Женева-Берн
Иньяцио Кассис объявил об увеличении бюджета международной Женевы на 5%, то есть на 1,2 миллиона швейцарских франков в год. Мнения политических кругов опять разделились.