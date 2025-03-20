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Крымcкие заметки

В конце прошлого года в московском издательстве «Индрик» была впервые с 1853 года переиздана книга Анатолия Демидова «Путешествие в Южную Россию и Крым в 1837 году», заслуживающая внимания всех, кто интересуется историей этого края.

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«Человеческое присутствие»

Фонд Пьера Джанадда в Мартиньи, в сотрудничестве с лондонской Национальной портретной галереей, приглашают на очень интересную выставку Фрэнсиса Бэкона.

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«Путешествие в Карабах»

Среди многочисленных книг, представленных на открывающемся сегодня Женевском Книжном салоне, обращаем ваше внимание на роман Аки Морчиладзе, только что вышедший во французском переводе в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc. 

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Воюют ли в Украине швейцарские наемники?
швейцарские наемники в Украине

Телекомпания RTS сообщила, в передаче Pôle enquête, что персональные данные десятка граждан Швейцарии были преданы огласке на пророссийских сайтах и в аккаунтах Telegram.

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Крымcкие заметки

В конце прошлого года в московском издательстве «Индрик» была впервые с 1853 года переиздана книга Анатолия Демидова «Путешествие в Южную Россию и Крым в 1837 году», заслуживающая внимания всех, кто интересуется историей этого края.

Всего просмотров: 525