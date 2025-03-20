Новости Нашей Газеты

В конце прошлого года в московском издательстве «Индрик» была впервые с 1853 года переиздана книга Анатолия Демидова «Путешествие в Южную Россию и Крым в 1837 году», заслуживающая внимания всех, кто интересуется историей этого края.
Среди многочисленных книг, представленных на открывающемся сегодня Женевском Книжном салоне, обращаем ваше внимание на роман Аки Морчиладзе, только что вышедший во французском переводе в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc.
В конце прошлого года в московском издательстве «Индрик» была впервые с 1853 года переиздана книга Анатолия Демидова «Путешествие в Южную Россию и Крым в 1837 году», заслуживающая внимания всех, кто интересуется историей этого края.