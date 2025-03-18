Новости Нашей Газеты

Главное на сегодня.
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Культура
Крымcкие заметкиНадежда Сикорская, Лугано
В конце прошлого года в московском издательстве «Индрик» была впервые с 1853 года переиздана книга Анатолия Демидова «Путешествие в Южную Россию и Крым в 1837 году», заслуживающая внимания всех, кто интересуется историей этого края.
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Швейцарский стиль
В гору – на электролыжахЗаррина Салимова, Берн
Швейцарская компания разработала первые в мире электролыжи для скитура, которые позволяют любителям зимнего спорта быстрее подниматься в гору.