Новости Нашей Газеты

Внимание – премьера! В Фонде Бейлера – очередная интереснейшая экспозиция, ради которой стоит съездить в приграничный Риен. Рассказываем о том, почему «Ключ к мечте» не похожа ни на одну другую выставку художников-сюрреалистов, проходившую в Европе в последнее время.