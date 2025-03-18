Новости Нашей Газеты

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Крымcкие заметки

Надежда Сикорская, Лугано

В конце прошлого года в московском издательстве «Индрик» была впервые с 1853 года переиздана книга Анатолия Демидова «Путешествие в Южную Россию и Крым в 1837 году», заслуживающая внимания всех, кто интересуется историей этого края.

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Швейцарский стиль

В гору – на электролыжах

Заррина Салимова, Берн

Швейцарская компания разработала первые в мире электролыжи для скитура, которые позволяют любителям зимнего спорта быстрее подниматься в гору.

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В конце прошлого года в московском издательстве «Индрик» была впервые с 1853 года переиздана книга Анатолия Демидова «Путешествие в Южную Россию и Крым в 1837 году», заслуживающая внимания всех, кто интересуется историей этого края.

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В гору – на электролыжах

Швейцарская компания разработала первые в мире электролыжи для скитура, которые позволяют любителям зимнего спорта быстрее подниматься в гору.

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