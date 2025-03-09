Test 2
Последние три дня потрясли мир: отношения между США и Украиной достигли точки кипения, перемирие Украины с Россией оказалось под большим вопросом, а Европе пришлось в рекордные сроки повзрослеть и определиться с позицией.
Сегодня в женевской галерее Sonia Zannettacci открывается очень интересная фотовыставка, посвященная 90-летию Первого международного конгресса писателей за защиту культуры в Париже.
152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
Вилла «La Paisible», в которой голливудская звезда прожила около тридцати лет, продается за 19 млн франков.
Решения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества.