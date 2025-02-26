Главное на сегодня.
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Наши люди
Василий Петренко: «Политика меняется, а музыка остается»Надежда Сикорская, Женева
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5, 6 и 7 марта за пульт Оркестра Романдской Швейцарии встанет, на сцене женевского Виктория-холла, российский дирижер, не нуждающийся в представлении любителям классической музыки. Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью маэстро.
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Жизнь в Швейцарии
Как наследуют в Швейцарии?Заррина Салимова, Лозанна
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Новое исследование проливает свет на то, кто, кому и как завещает свое имущество в Швейцарии.
О паспортах и гражданствахПочему Федеральный совет рекомендует отклонить инициативу об упрощенной натурализации? И что стоит учитывать лицам с двойным гражданством?
Pourquoi la guerre ?Aujourd'hui, à l'occasion du troisième anniversaire du début de la guerre en Ukraine, je vous invite à prêter attention aux opinions de deux personnalités exceptionnelles, Albert Einstein et Sigmund Freud, à propos des racines de ce phénomène qu’est la guerre. Racines qui ne peuvent être déracinées.
К чему война?Сегодня, в третью годовщину начала войны в Украине, мы хотим предложить вам прислушаться к мнениям двух выдающихся личностей, Альберта Эйнштейна и Зигмунда Фрейда, о корнях этого явления. О корнях, которые никак не удается выкорчевать.
Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажуВилла «La Paisible», в которой голливудская звезда прожила около тридцати лет, продается за 19 млн франков.
Трамп против ООН и чрезмерной благотворительностиРешения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.