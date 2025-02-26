Сегодня, в третью годовщину начала войны в Украине, мы хотим предложить вам прислушаться к мнениям двух выдающихся личностей, Альберта Эйнштейна и Зигмунда Фрейда, о корнях этого явления. О корнях, которые никак не удается выкорчевать.