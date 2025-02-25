О паспортах и гражданствахПочему Федеральный совет рекомендует отклонить инициативу об упрощенной натурализации? И что стоит учитывать лицам с двойным гражданством?
Pourquoi la guerre ?Aujourd'hui, à l'occasion du troisième anniversaire du début de la guerre en Ukraine, je vous invite à prêter attention aux opinions de deux personnalités exceptionnelles, Albert Einstein et Sigmund Freud, à propos des racines de ce phénomène qu’est la guerre. Racines qui ne peuvent être déracinées.
Беглый мафиози в кантоне ВалеТелекомпания RTS раскрыла историю побега члена неаполитанской мафии, которая еще раз показывает, как трансальпийская организованная преступность использует Швейцарию в качестве тыловой базы.
Трамп против ООН и чрезмерной благотворительностиРешения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества.
Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажуВилла «La Paisible», в которой голливудская звезда прожила около тридцати лет, продается за 19 млн франков.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.