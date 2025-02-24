Главное на сегодня.
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Политика
К чему война?Надежда Сикорская, Женева
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Сегодня, в третью годовщину начала войны в Украине, мы хотим предложить вам прислушаться к мнениям двух выдающихся личностей, Альберта Эйнштейна и Зигмунда Фрейда, о корнях этого явления. О корнях, которые никак не удается выкорчевать.
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Экономика
Международные санкции и швейцарские компанииЗаррина Салимова, Берн
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Новая европейская директива предполагает серьезные штрафы для компаний, нарушающих международные санкции. Как это может затронуть швейцарский бизнес?
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Блоги
Pourquoi la guerre ?
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Aujourd'hui, à l'occasion du troisième anniversaire du début de la guerre en Ukraine, je vous invite à prêter attention aux opinions de deux personnalités exceptionnelles, Albert Einstein et Sigmund Freud, à propos des racines de ce phénomène qu’est la guerre. Racines qui ne peuvent être déracinées.
О паспортах и гражданствахПочему Федеральный совет рекомендует отклонить инициативу об упрощенной натурализации? И что стоит учитывать лицам с двойным гражданством?
Женевские миллионы Динары КулибаевойПо информации Le Temps, внимание правоохранительных органов привлекла приобретенная дочерью бывшего казахстанского президента элитная недвижимость на берегу Женевского озера.
От Баха до ШостаковичаПрограмму из трех произведений, охватывающую три века музыки, предложит в Женеве своим поклонникам пианист Евгений Кисин в концерте серии «Великие исполнители» агентства Caecilia.
Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажуВилла «La Paisible», в которой голливудская звезда прожила около тридцати лет, продается за 19 млн франков.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
Трамп против ООН и чрезмерной благотворительностиРешения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества.