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понедельник, 24 февраля 2025 года   

Главное на сегодня.
Политика

К чему война?

Надежда Сикорская, Женева

Сегодня, в третью годовщину начала войны в Украине, мы хотим предложить вам прислушаться к мнениям двух выдающихся личностей, Альберта Эйнштейна и Зигмунда Фрейда, о корнях этого явления. О корнях, которые никак не удается выкорчевать.

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Экономика

Международные санкции и швейцарские компании

Заррина Салимова, Берн

Новая европейская директива предполагает серьезные штрафы для компаний, нарушающих международные санкции. Как это может затронуть швейцарский бизнес?

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Блоги

Pourquoi la guerre ?

Aujourd'hui, à l'occasion du troisième anniversaire du début de la guerre en Ukraine, je vous invite à prêter attention aux opinions de deux personnalités exceptionnelles, Albert Einstein et Sigmund Freud, à propos des racines de ce phénomène qu’est la guerre. Racines qui ne peuvent être déracinées.

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НИКОЛАЙ КОНОНОВ «Ночь, когда мы исчезли»
НИКОЛАЙ КОНОНОВ «Ночь, когда мы исчезли» | Nikolaï Kononov: "La nuit quand nous sommes disparus"
понедельник, 24 февраля 2025 года
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