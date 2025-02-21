Главное на сегодня.
«Швейцарская» речь Джея Ди ВэнсаПрезидент Швейцарской Конфедерации поддержала позицию вице-президента США, выраженную на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене. Комментарии Карин Келлер-Суттер вызвали не меньший переполох в нашей отдельно взятой стране, чем сама речь Вэнса во всем мире.
Женевские миллионы Динары КулибаевойПо информации Le Temps, внимание правоохранительных органов привлекла приобретенная дочерью бывшего казахстанского президента элитная недвижимость на берегу Женевского озера.
От Баха до ШостаковичаПрограмму из трех произведений, охватывающую три века музыки, предложит в Женеве своим поклонникам пианист Евгений Кисин в концерте серии «Великие исполнители» агентства Caecilia.
Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажуВилла «La Paisible», в которой голливудская звезда прожила около тридцати лет, продается за 19 млн франков.
Трамп против ООН и чрезмерной благотворительностиРешения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.