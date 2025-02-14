Главное на сегодня.
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Политика
Год без НавальногоНадежда Сикорская, Женева
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16 февраля исполнится год с момента смерти Алексея Навального в исправительной колонии особого режима на Крайнем Севере. Поговорим сегодня об одной из составляющих его наследия – о книге «Патриот».
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Культура
Ле Корбюзье: гармония порядкаЗаррина Салимова, Берн
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В Центре Пауля Клее в Берне открылась выставка, посвященная одному из крупнейших архитекторов XX века.
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Блоги
Un an sans Navalny
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Le 16 février, cela fera un an qu'Alexeï Navalny https://nashagazeta.ch/blogpost/alexei-navalny-est-mort succombait au sein d’une colonie pénitentiaire à régime spécial, dans le Grand Nord russe. La veille de ce triste anniversaire j’aimerai vous parler de son livre intitulé en français Patriote – mémoires.
Трамп против ООН и чрезмерной благотворительностиРешения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества.
Результаты референдума 9 февраляГраждане Швейцарии решили судьбу инициативы об экологической ответственности.
К нам едет Зубин Мета!Прославленный 88-летний дирижер даст единственный концерт в Женеве за пультом West-Eastern Divan Orchestra, состоящего из израильских и палестинских музыкантов.
Трамп против ООН и чрезмерной благотворительностиРешения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества.
Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажуВилла «La Paisible», в которой голливудская звезда прожила около тридцати лет, продается за 19 млн франков.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.