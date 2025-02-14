Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 14 февраля 2025 года   

Главное на сегодня.
Политика

Год без Навального

Надежда Сикорская, Женева

16 февраля исполнится год с момента смерти Алексея Навального в исправительной колонии особого режима на Крайнем Севере. Поговорим сегодня об одной из составляющих его наследия – о книге «Патриот».

подробнее

Культура

Ле Корбюзье: гармония порядка

Заррина Салимова, Берн

В Центре Пауля Клее в Берне открылась выставка, посвященная одному из крупнейших архитекторов XX века.

подробнее
Блоги

Un an sans Navalny

Le 16 février, cela fera un an qu'Alexeï Navalny https://nashagazeta.ch/blogpost/alexei-navalny-est-mort succombait au sein d’une colonie pénitentiaire à régime spécial, dans le Grand Nord russe. La veille de ce triste anniversaire j’aimerai vous parler de son livre intitulé en français Patriote – mémoires.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.1
CHF-EUR 1.06
CHF-RUB 100.28

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
НИКОЛАЙ КОНОНОВ «Ночь, когда мы исчезли»
НИКОЛАЙ КОНОНОВ «Ночь, когда мы исчезли» | Nikolaï Kononov: "La nuit quand nous sommes disparus"
понедельник, 24 февраля 2025 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Трамп против ООН и чрезмерной благотворительности

 Зал заседаний Совета по правам человека в женевском Дворце Наций Решения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества. 

Всего просмотров: 1,680

Результаты референдума 9 февраля

 Результаты референдума 9 февраля Граждане Швейцарии решили судьбу инициативы об экологической ответственности.

Всего просмотров: 959

К нам едет Зубин Мета!

 К нам едет Зубин Мета! Прославленный 88-летний дирижер даст единственный концерт в Женеве за пультом West-Eastern Divan Orchestra, состоящего из израильских и палестинских музыкантов.

Всего просмотров: 868
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Трамп против ООН и чрезмерной благотворительности

 Зал заседаний Совета по правам человека в женевском Дворце Наций Решения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества. 

Всего просмотров: 1,680

Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажу

 Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажу Вилла «La Paisible», в которой голливудская звезда прожила около тридцати лет, продается за 19 млн франков.

Всего просмотров: 3,094

300 богатейших жителей Швейцарии-2024

 300 богатейших жителей Швейцарии-2024 152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.

Всего просмотров: 13,435
© 2025 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top