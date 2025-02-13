Главное на сегодня.
Трамп против ООН и чрезмерной благотворительностиРешения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества.
Ипотека или ссуда от продавца?Как развивается швейцарский рынок недвижимости? Почему банки стали более строги при выдаче ипотеки? И какие риски может таить в себе заем средств у продавца недвижимости?
«Видеть невидимое»Так называется выставка, открывшаяся на днях в женевском Музее Реформации и посвященного творениям в стиле aр-брют. Знали ли вы, что Анри Дюнан на склоне лет писал диаграммы? А видели ли гроб в форме петуха?
Трамп против ООН и чрезмерной благотворительностиРешения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества.
Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажуВилла «La Paisible», в которой голливудская звезда прожила около тридцати лет, продается за 19 млн франков.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.