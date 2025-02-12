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среда, 12 февраля 2025 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

О вершках и корешках

Заррина Салимова, Берн

Что сегодня считается здоровым питанием? Какие рекомендации по питанию дают швейцарские власти? И что входит в список тридцати «продуктов будущего»?

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Культура

Оборотная сторона картин

Ника Пархомовская, Базель

В Художественном музее Базеля проходит выставка «Verso. Tales from the Other Side», которую безусловно стоит посетить, если вы интересуетесь старинной живописью и любите хорошо рассказанные истории.

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НИКОЛАЙ КОНОНОВ «Ночь, когда мы исчезли»
НИКОЛАЙ КОНОНОВ «Ночь, когда мы исчезли» | Nikolaï Kononov: "La nuit quand nous sommes disparus"
понедельник, 24 февраля 2025 года
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Notre guerre quotidienne

 Notre guerre quotidienne Notre guerre quotidienne, c’est le titre du nouveau livre de l'écrivain ukrainien Andreï Kourkov que publient en français les Éditions Noir sur Blanc implantées à Lausanne ; un volume qui, pour l’essentiel, constitue la suite de son journal de guerre publié par les mêmes éditions en mars 2023.

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