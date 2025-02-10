Главное на сегодня.
Notre guerre quotidienneNotre guerre quotidienne, c’est le titre du nouveau livre de l'écrivain ukrainien Andreï Kourkov que publient en français les Éditions Noir sur Blanc implantées à Lausanne ; un volume qui, pour l’essentiel, constitue la suite de son journal de guerre publié par les mêmes éditions en mars 2023.
Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажуВилла «La Paisible», в которой голливудская звезда прожила около тридцати лет, продается за 19 млн франков.
Еще раз о миграции. И реэмиграцииВ 2024 году Швейцария выслала более 7 000 просителей убежища, что на 18 % больше, чем годом ранее.
Трамп против ООН и чрезмерной благотворительностиРешения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажуВилла «La Paisible», в которой голливудская звезда прожила около тридцати лет, продается за 19 млн франков.