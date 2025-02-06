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четверг, 6 февраля 2025 года   

Главное на сегодня.
Культура

«Наша ежедневная война»

Надежда Сикорская, Лозанна

Так называется новая книга украинского писателя Андрея Куркова, вышедшая на французском языке в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc и являющаяся по сути продолжением военного дневника автора.

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Жизнь в Швейцарии

Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажу

Заррина Салимова, Толошна

Вилла «La Paisible», в которой голливудская звезда прожила около тридцати лет, продается за 19 млн франков.

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Блоги

Notre guerre quotidienne

Notre guerre quotidienne, c’est le titre du nouveau livre de l'écrivain ukrainien Andreï Kourkov que publient en français les Éditions Noir sur Blanc implantées à Lausanne ; un volume qui, pour l’essentiel, constitue la suite de son journal de guerre publié par les mêmes éditions en mars 2023.

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СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
НИКОЛАЙ КОНОНОВ «Ночь, когда мы исчезли»
НИКОЛАЙ КОНОНОВ «Ночь, когда мы исчезли» | Nikolaï Kononov: "La nuit quand nous sommes disparus"
понедельник, 24 февраля 2025 года
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 Notre guerre quotidienne Notre guerre quotidienne, c’est le titre du nouveau livre de l'écrivain ukrainien Andreï Kourkov que publient en français les Éditions Noir sur Blanc implantées à Lausanne ; un volume qui, pour l’essentiel, constitue la suite de son journal de guerre publié par les mêmes éditions en mars 2023.

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