Главное на сегодня.
«Эхо»Новая выставка в женевском Музее Барбье-Мюллер будет идти до сентября, но сходить на нее стоит не откладывая, чтобы успеть еще не раз вернуться.
США на здоровье не жалуются?Одним из первых решений президента Трампа стал указ о выходе США из расположенной в Женеве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Все на лыжню!По наблюдению RTS, лыжи швейцарского производства получают все большую популярность среди катающихся.
Хорошие новости от НацбанкаПосле двухлетнего перерыва Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) снова распределит прибыль между Конфедерацией и кантонами.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
Русская мафия и отмывание денегБывший председатель правления банка Credit Suisse Урс Ронер под ударом.