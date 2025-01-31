Главное на сегодня.
Как швейцарцы выбирают себе пару?Свет на этот вопрос проливают два недавно опубликованных в Швейцарии исследования.
ВЭФ: под знаком ТрампаКаковы итоги 55-го Давосского форума?
Ящик Пандоры Томаса БорераБывший швейцарский дипломат, ставший частным консультантом, написал книгу о специальной группе, которую он возглавлял во время кризиса невостребованных активов, иными словами – еврейских счетов. Книга еще не вышла, но о ней уже рассказал наш коллега из Le Temps Фредерик Коллер, и нам показалось важным поделиться с вами этой информацией сегодня, в Международный день памяти жертв холокоста.
Русская мафия и отмывание денегБывший председатель правления банка Credit Suisse Урс Ронер под ударом.
Хорошие новости от НацбанкаПосле двухлетнего перерыва Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) снова распределит прибыль между Конфедерацией и кантонами.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.