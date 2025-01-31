Бывший швейцарский дипломат, ставший частным консультантом, написал книгу о специальной группе, которую он возглавлял во время кризиса невостребованных активов, иными словами – еврейских счетов. Книга еще не вышла, но о ней уже рассказал наш коллега из Le Temps Фредерик Коллер, и нам показалось важным поделиться с вами этой информацией сегодня, в Международный день памяти жертв холокоста.