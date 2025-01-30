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четверг, 30 января 2025 года   

Главное на сегодня.
Культура

«Эхо»

Надежда Сикорская, Женева

Новая выставка в женевском Музее Барбье-Мюллер будет идти до сентября, но сходить на нее стоит не откладывая, чтобы успеть еще не раз вернуться.

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Швейцарский стиль

Все на лыжню!

Заррина Салимова, Берн

По наблюдению RTS, лыжи швейцарского производства получают все большую популярность среди катающихся.

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