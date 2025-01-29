Культура Год Валлоттона стартует в Веве Надежда Сикорская, Веве В 2025 году, в год столетия со дня смерти Феликса Валлоттона, многие учреждения культуры Швейцарии отдадут дань уважения одному из самых знаменитых швейцарских художников. Рассказываем о первой из серии выставок. подробнее