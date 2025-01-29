Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Как швейцарцы выбирают себе пару?Заррина Салимова, Берн
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Свет на этот вопрос проливают два недавно опубликованных в Швейцарии исследования.
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Культура
Год Валлоттона стартует в ВевеНадежда Сикорская, Веве
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В 2025 году, в год столетия со дня смерти Феликса Валлоттона, многие учреждения культуры Швейцарии отдадут дань уважения одному из самых знаменитых швейцарских художников. Рассказываем о первой из серии выставок.
Современное кино в ЗолотурнеОт потерянного поколения российской молодежи до отважных украинских женщин – 60-й выпуск Золотурнского кинофестиваля порадовал насыщенной программой.
Наркоцентр в турагентствеШвейцарская полиция обнаружила более 750 случаев прохождения «мулов» через туристическое агентство в Люцерне, после чего около 40 человек были арестованы по всей стране.
Две реальности Оркестра Романдской ШвейцарииМузыкальный коллектив радует своих друзей технологической новинкой, которая сделает его еще ближе к народу.
Хорошие новости от НацбанкаПосле двухлетнего перерыва Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) снова распределит прибыль между Конфедерацией и кантонами.
Русская мафия и отмывание денегБывший председатель правления банка Credit Suisse Урс Ронер под ударом.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.