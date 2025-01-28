Главное на сегодня.
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Политика
Можно ли защититься от кибератак?Заррина Салимова, Берн
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Что известно о DDoS-атаках, жертвами которых на прошлой неделе стали страницы ряда швейцарских организаций, включая сайт Нашей Газеты?
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Жизнь в Швейцарии
Цюрихский эксперимент Ле Корбюзье и его поклонницаЛеонид Слонимский, Цюрих
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Наш сегодняшний рассказ из серии «Архитектура Швейцарии» – о когда-то экспериментальном здании, которое сегодня можно по праву считать классикой архитектуры 20 века.
Современное кино в ЗолотурнеОт потерянного поколения российской молодежи до отважных украинских женщин – 60-й выпуск Золотурнского кинофестиваля порадовал насыщенной программой.
Поскьяво – горная деревушка со средиземноморским характеромПремия Ваккера за 2025 год присуждена очаровательному городку в кантоне Граубюнден.
Наркоцентр в турагентствеШвейцарская полиция обнаружила более 750 случаев прохождения «мулов» через туристическое агентство в Люцерне, после чего около 40 человек были арестованы по всей стране.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
Хорошие новости от НацбанкаПосле двухлетнего перерыва Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) снова распределит прибыль между Конфедерацией и кантонами.
Русская мафия и отмывание денегБывший председатель правления банка Credit Suisse Урс Ронер под ударом.