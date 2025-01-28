Жизнь в Швейцарии Цюрихский эксперимент Ле Корбюзье и его поклонница Леонид Слонимский, Цюрих Наш сегодняшний рассказ из серии «Архитектура Швейцарии» – о когда-то экспериментальном здании, которое сегодня можно по праву считать классикой архитектуры 20 века. подробнее