Главное на сегодня.
|
Политика
ВЭФ: под знаком ТрампаЗаррина Салимова, Давос
подробнее
Каковы итоги 55-го Давосского форума?
|
Жизнь в Швейцарии
Ящик Пандоры Томаса БорераНадежда Сикорская, Базель
подробнее
Бывший швейцарский дипломат, ставший частным консультантом, написал книгу о специальной группе, которую он возглавлял во время кризиса невостребованных активов, иными словами – еврейских счетов. Книга еще не вышла, но о ней уже рассказал наш коллега из Le Temps Фредерик Коллер, и нам показалось важным поделиться с вами этой информацией сегодня, в Международный день памяти жертв холокоста.
От социализма к капитализму, от пива к шампанскомуВ Бернском городском театре поставили оперу «Евгений Онегин». Делимся впечатлениями от премьерного показа.
Современное кино в ЗолотурнеОт потерянного поколения российской молодежи до отважных украинских женщин – 60-й выпуск Золотурнского кинофестиваля порадовал насыщенной программой.
Поскьяво – горная деревушка со средиземноморским характеромПремия Ваккера за 2025 год присуждена очаровательному городку в кантоне Граубюнден.
Хорошие новости от НацбанкаПосле двухлетнего перерыва Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) снова распределит прибыль между Конфедерацией и кантонами.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
Русская мафия и отмывание денегБывший председатель правления банка Credit Suisse Урс Ронер под ударом.