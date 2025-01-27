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понедельник, 27 января 2025 года   

Главное на сегодня. 
Политика

ВЭФ: под знаком Трампа

Заррина Салимова, Давос

Каковы итоги 55-го Давосского форума?

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Жизнь в Швейцарии

Ящик Пандоры Томаса Борера

Надежда Сикорская, Базель

Бывший швейцарский дипломат, ставший частным консультантом, написал книгу о специальной группе, которую он возглавлял во время кризиса невостребованных активов, иными словами – еврейских счетов. Книга еще не вышла, но о ней уже рассказал наш коллега из Le Temps Фредерик Коллер, и нам показалось важным поделиться с вами этой информацией сегодня, в Международный день памяти жертв холокоста.

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