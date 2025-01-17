Главное на сегодня.
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Экономика
ВЭФ-2025Заррина Салимова, Давос
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Гости, темы, безопасность, протесты – рассказываем, что нужно знать о 55-й ежегодной встрече мировых лидеров в Давосе.
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Культура
Лесные радостиНика Пархомовская, Базель
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В Арлесхайме, что под Базелем, до 3 августа можно увидеть выставку «Waldes-lust», которая осмысляет образы деревьев и леса в истории современного искусства.
Les Lazares ressuscités de Polina BarskovaAujourd’hui, les librairies de Suisse et de France mettent en place le recueil de textes de Polina Barskova intitulé Tableaux vivants – ce dans une traduction française publiée à l’enseigne de la maison d'édition lausannoise Noir sur Blanc.
Женевская стройка Этибара ЭйюбаПочему было приостановлено строительство роскошного дома азербайджанского нефтетрейдера в Колоньи?
Возможен ли саммит Трампа и Путина в Швейцарии?Возможно в нашем мире в наше время всё. Впрочем, на сегодняшний день Берн лишь проинформировал все заинтересованные стороны о готовности принять у себя мирные встречи, но инициативу проявлять не собирается.
Русская мафия и отмывание денегБывший председатель правления банка Credit Suisse Урс Ронер под ударом.
Хорошие новости от НацбанкаПосле двухлетнего перерыва Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) снова распределит прибыль между Конфедерацией и кантонами.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.