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пятница, 17 января 2025 года   

Главное на сегодня.
Экономика

ВЭФ-2025

Заррина Салимова, Давос

Гости, темы, безопасность, протесты – рассказываем, что нужно знать о 55-й ежегодной встрече мировых лидеров в Давосе.

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Культура

Лесные радости

Ника Пархомовская, Базель

В Арлесхайме, что под Базелем, до 3 августа можно увидеть выставку «Waldes-lust», которая осмысляет образы деревьев и леса в истории современного искусства.

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