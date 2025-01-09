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Экономика
Хорошие новости от НацбанкаЗаррина Салимова, Берн
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После двухлетнего перерыва Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) снова распределит прибыль между Конфедерацией и кантонами.
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Культура
Музей как место примиренияНадежда Сикорская, Баден
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Ни одна из сфер нашей жизни не оказывается обойденной политикой, а ошибки нечистоплотных предпринимателей часто приходится расхлебывать искусствоведам и историкам.
Père Ioann : « Il n'y a qu'une seule boussole dans la vie, c'est la conscience »Le 18 novembre 2024, La Patrie, film réalisé par Alexandre Arkhangelski et Tatiana Sorokina, était projeté à l'Université de Genève. Et aujourd'hui, en ce jour de Noël orthodoxe, j’accueille son personnage principal – le Père Ioann.
Что изменится в Швейцарии в 2025 году?Сокрытие лица, пенсии, налог на покупки за границей и многое другое – представляем вашему вниманию обзор законов, вступивших в силу с 1 января.
Отец Иоанн: «В жизни есть один компас – это совесть»18 ноября 2024 года в Женевском университете был показан фильм Александра Архангельского и Татьяны Сорокиной «Родина». А сегодня, в день Православного рождества, в гостях у Нашей Газеты его главный герой – отец Иоанн.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
Русская мафия и отмывание денегБывший председатель правления банка Credit Suisse Урс Ронер под ударом.
Хорошие новости от НацбанкаПосле двухлетнего перерыва Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) снова распределит прибыль между Конфедерацией и кантонами.