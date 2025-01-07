Культура Шостакович в Люцерне Надежда Сикорская, Люцерн С 13 по 18 января 2025 года в городе на Озере Четырех кантонов пройдет международный музыкальный фестиваль «Симфонический рояль», главным аккордом которого станет приношение великому российскому композитору, 50-летие со смерти которого отмечается в этом году. Автор идеи – пианист Евгений Кисин, объявленный иноагентом министерством юстиции Российской Федерации. подробнее