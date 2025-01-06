Главное на сегодня.
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Культура
Шостакович в ЛюцернеНадежда Сикорская, Люцерн
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С 13 по 18 января 2025 года в городе на Озере Четырех кантонов пройдет международный музыкальный фестиваль «Симфонический рояль», главным аккордом которого станет приношение великому российскому композитору, 50-летие со смерти которого отмечается в этом году. Автор идеи – пианист Евгений Кисин, объявленный иноагентом министерством юстиции Российской Федерации.
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Политика
Опубликованы дипломатические документы Швейцарии за 1994 годЗаррина Салимова, Берн
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Архивы по внешней политике страны тридцатилетней давности открыты для исследователей и общественности.
Père Ioann : « Il n'y a qu'une seule boussole dans la vie, c'est la conscience »Le 18 novembre 2024, La Patrie, film réalisé par Alexandre Arkhangelski et Tatiana Sorokina, était projeté à l'Université de Genève. Et aujourd'hui, en ce jour de Noël orthodoxe, j’accueille son personnage principal – le Père Ioann.
Русская мафия и отмывание денегБывший председатель правления банка Credit Suisse Урс Ронер под ударом.
Что изменится в Швейцарии в 2025 году?Сокрытие лица, пенсии, налог на покупки за границей и многое другое – представляем вашему вниманию обзор законов, вступивших в силу с 1 января.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
Русская мафия и отмывание денегБывший председатель правления банка Credit Suisse Урс Ронер под ударом.
Что изменится в Швейцарии в 2025 году?Сокрытие лица, пенсии, налог на покупки за границей и многое другое – представляем вашему вниманию обзор законов, вступивших в силу с 1 января.