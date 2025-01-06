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вторник, 7 января 2025 года   

Главное на сегодня.
Культура

Шостакович в Люцерне

Надежда Сикорская, Люцерн

С 13 по 18 января 2025 года в городе на Озере Четырех кантонов пройдет международный музыкальный фестиваль «Симфонический рояль», главным аккордом которого станет приношение великому российскому композитору, 50-летие со смерти которого отмечается в этом году. Автор идеи – пианист Евгений Кисин, объявленный иноагентом министерством юстиции Российской Федерации.

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Политика

Опубликованы дипломатические документы Швейцарии за 1994 год

Заррина Салимова, Берн

Архивы по внешней политике страны тридцатилетней давности открыты для исследователей и общественности.

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